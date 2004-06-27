Мотылева (Галактионова) Надежда Антоновна
Место рождения
Дата рождения06.08.1926
Дата смерти27.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926
Рождение ребёнка
06.07.1956
Дочь: Ошлыкова (Мотылева) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Мотылев Сергей Анатольевич
Бракосочетание
26.09.1956
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
06.03.1961
Сын: Мотылев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мотылев Сергей Анатольевич
Смерть
27.06.2004