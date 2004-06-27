Мотылева (Галактионова) Надежда Антоновна 06.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотылева (Галактионова) Надежда Антоновна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

06.08.1926

Дата смерти

27.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926

Отец: Галактионов Антон Павлович

Мать: Галактионова (Стародубова) Матрена Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
06.07.1956

Дочь: Ошлыкова (Мотылева) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Мотылев Сергей Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
26.09.1956

Муж: Мотылев Сергей Анатольевич

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
06.03.1961

Сын: Мотылев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мотылев Сергей Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
27.06.2004
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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