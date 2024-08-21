Шулепова (Исупова) Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Исупова) Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

14.02.1825

Пол

Женский

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1788

Отец: Исупов Федор

Мать: Исупова Варвара

Бракосочетание
12.02.1804

Муж: Шулепов Яков

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1805

Сын: Шулепов Александр

Отец ребёнка: Шулепов Яков

Смерть
14.02.1825
Причина смерти: От горячки

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