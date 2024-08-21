Шулепова (Исупова) Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти14.02.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Исупов Федор
Мать: Исупова Варвара
Бракосочетание
12.02.1804
Муж: Шулепов Яков
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1805
Сын: Шулепов Александр
Отец ребёнка: Шулепов Яков
Смерть
14.02.1825
Причина смерти: От горячки