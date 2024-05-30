Якшина Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Якшина) Пелагея Кононовна
Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович
Рождение ребёнка
26.08.1799
Дочь: (Якшина) Наталья Кононовна
Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович
Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно