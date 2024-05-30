Якшина Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшина Федора Ивановна

Якшина Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Конон Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Якшина) Пелагея Кононовна

Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Якшин Максим Кононович

Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Якшин Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович

Рождение ребёнка
26.08.1799

Дочь: (Якшина) Наталья Кононовна

Отец ребёнка: Якшин Конон Анисимович

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.