Мазко Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазко Анна Сергеевна
Военная служба
06.11.2014
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.10.2022
Жена: Мазко Анна Сергеевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область