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Мазко Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1995

Отец: Мазко Сергей Андреевич

Мать: Мазко (Ерёменко) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазко Анна Сергеевна

Военная служба
06.11.2014
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.10.2022

Жена: Мазко Анна Сергеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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