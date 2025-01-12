Петрова (Бондаренко) Анастасия 11.01.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Бондаренко) Анастасия

Место рождения

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

Дата рождения

11.01.1991

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1991

Отец: Бондаренко Андрей

Мать: (Белова) Александра

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.2014

Муж: Петров Дмитрий

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий

Рождение ребёнка
19.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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