Петрова (Бондаренко) Анастасия
Место рождения
Дата рождения11.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1991
Отец: Бондаренко Андрей
Мать: (Белова) Александра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.2014
Муж: Петров Дмитрий
Рождение ребёнка
21.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий
Рождение ребёнка
19.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий