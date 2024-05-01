Егурнов Алексей Стефанов
Место рожденияд. Семенихино, Ливенский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Егурнов Степан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егурнова Ульяна Акимова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Егурнова Ульяна Акимова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Егурнова Ульяна Акимова
Константиновское, Петровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно