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Егурнов Алексей Стефанов

Место рождения

д. Семенихино, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Егурнов Степан Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егурнова Ульяна Акимова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Егурнов Ефрем Алексеев

Мать ребёнка: Егурнова Ульяна Акимова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Егурнов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Егурнова Ульяна Акимова

Константиновское, Петровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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