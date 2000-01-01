Стребков Сергей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стребков Сергей Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Стребкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Стребкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стребков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Стребкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стребков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Стребкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стребкова ?

Смерть
Неизвестно
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