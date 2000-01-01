Стребков Сергей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Стребкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стребков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Стребкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стребков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Стребкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стребкова ?
Смерть
Неизвестно