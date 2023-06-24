Громов Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.2015
Дочь: Громова Кира Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2016
Сын: Громов Илья Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности