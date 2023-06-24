Громов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.2015

Дочь: Громова Кира Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2016

Сын: Громов Илья Павлович

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Рождение ребёнка
03.08.2021

Сын: Громов Мирон Павлович

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