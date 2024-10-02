Вавилова (Шапочнева) Анна
Место рожденияСуздальская слобода (позднее 1-ое Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапочнев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавилов Фёдор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Воробьева (Вавилова) Елена
Отец ребёнка: Вавилов Фёдор