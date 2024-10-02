Вавилова (Шапочнева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Шапочнева) Анна

Место рождения

Суздальская слобода (позднее 1-ое Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапочнев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Фёдор

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Воробьева (Вавилова) Елена

Отец ребёнка: Вавилов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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