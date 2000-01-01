Ревенко Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко Андрей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 13.12.1906

Дата смерти

Вычислено 28.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 13.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1941

Сын: Ревенко Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Ревенко Людмила Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревенко Людмила Яковлевна

Смерть
Вычислено 28.08.1979
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