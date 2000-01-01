Ревенко Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 13.12.1906
Дата смертиВычислено 28.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 13.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1941
Сын: Ревенко Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Ревенко Людмила Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 28.08.1979