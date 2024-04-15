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Голинач Ирина Ильинична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.05.1906 ст.

Дата смерти

01.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906 ст.

Отец: Голюченко Илья Порфирьевич

Мать: Голинач Екатерина Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS31-S?i=852&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.05.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.03.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNJM?i=853&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.03.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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