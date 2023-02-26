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Дата рождения

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Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марфа (Азарова)

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Параскева Азарова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Демид Елизаров

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Агафия Елизарова

Отец ребёнка: ?

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