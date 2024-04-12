Велентей (Холодная) Пелагея Константиновна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
18.11.1885 ст.
Дочь: Велентей Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Сын: Велентей Андриан Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.
Сын: Велентей Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.04.1895 ст.
Сын: Велентей Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Дочь: Велентей Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.
Дочь: Зеркаль Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.
Дочь: Велентей Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.
Сын: Велентей Авраам Григорьевич
Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно