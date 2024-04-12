Велентей (Холодная) Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Холодная) Пелагея Константиновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1885 ст.

Дочь: Велентей Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Сын: Велентей Андриан Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.

Сын: Велентей Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1895 ст.

Сын: Велентей Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Дочь: Велентей Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.

Дочь: Зеркаль Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1903 ст.

Дочь: Велентей Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.

Сын: Велентей Авраам Григорьевич

Отец ребёнка: Велентей Григорий Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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