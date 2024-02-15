Баяндай Шолбан Думенеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шижээ Угулза Шолбановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баяндай Чечен Швейковна
Рождение ребёнка
1993
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.10.2004
Дочь: Баяндай Аялга Шолбановна
Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна
Рождение ребёнка
07.05.2006
Дочь: Баяндай Долгар Шолбановна
Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна
Рождение ребёнка
27.07.2009
Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна