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Баяндай Шолбан Думенеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974

Отец: Баяндай Думеней Шара-Хооевич

Мать: Баяндай Валентина Чозаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шижээ Угулза Шолбановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндай Чечен Швейковна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Шижээ Начын Шолбанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.10.2004

Дочь: Баяндай Аялга Шолбановна

Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна

Рождение ребёнка
07.05.2006

Дочь: Баяндай Долгар Шолбановна

Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна

Рождение ребёнка
27.07.2009

Сын: Баяндай Доржу Шолбанович

Мать ребёнка: Баяндай Чечен Швейковна

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