Попов Иосиф (Осип) Ильич
Место рождениядеревня Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Попов Илья Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Иосифович
Мать ребёнка: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна
Бракосочетание
09.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно