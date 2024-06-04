Попов Иосиф (Осип) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иосиф (Осип) Ильич

Место рождения

деревня Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Попов Илья Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна

Бракосочетание
09.04.1912 ст.

Жена: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Попов Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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