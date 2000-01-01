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Dworkin (Dworkin) Flagel (Tsypa Ginda)
Dworkin (Dworkin) Flagel (Tsypa Ginda)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1877
Пол
Женский
Отец
Дворкин Исаак Мордухович
1863 г.р.
Мать
Dworkin (Khaikin) Mina
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877
Отец:
Дворкин Исаак Мордухович
Мать:
Dworkin Mina
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