Dworkin (Dworkin) Flagel (Tsypa Ginda) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Dworkin) Flagel (Tsypa Ginda)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1877

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877

Отец: Дворкин Исаак Мордухович

Мать: Dworkin Mina

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