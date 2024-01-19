Бреднева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бреднев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Бреднева) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бреднев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
26.03.1866 ст.
Сын: Бреднева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
09.08.1868 ст.
Сын: Бреднев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Дочь: (Бреднева) Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Рождение ребёнка
06.04.1872 ст.
Сын: Бреднев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович
Смерть
Неизвестно