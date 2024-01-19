Бреднева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреднева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бреднев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Бреднева) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бреднев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1866 ст.

Сын: Бреднева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1868 ст.

Сын: Бреднев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Дочь: (Бреднева) Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1872 ст.

Сын: Бреднев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бреднев Григорий Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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