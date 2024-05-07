Кулик Евгений Владимирович 27.04.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулик Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1976

Отец: Кулик Владимир Павлович

Мать: Кулик (Давыденко) Лидия Петровна

Бракосочетание
19.02.2005

Жена: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Рождение ребёнка
06.04.2006

Сын: Кулик Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.2007

Дочь: Кулик Лия Евгеньевна

Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.11.2008

Дочь: Кулик Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.2010

Сын: Кулик Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.08.2015

Сын: Кулик Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край

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