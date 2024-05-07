Кулик Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1976
Бракосочетание
19.02.2005
Рождение ребёнка
06.04.2006
Сын: Кулик Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна
Рождение ребёнка
30.08.2007
Дочь: Кулик Лия Евгеньевна
Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна
Рождение ребёнка
23.11.2008
Дочь: Кулик Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.02.2010
Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна
Рождение ребёнка
05.08.2015
Мать ребёнка: Кулик (Фомичева) Галина Александровна