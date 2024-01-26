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Пикин Игорь Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968

Отец: Пикин Валентин Ильич

Мать: Пикина (Шестакова) Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Пикин Роман Игоревич

Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1997

Сын: Пикин Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна

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