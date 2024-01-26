Пикин Игорь Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Пикин Роман Игоревич
Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1997
Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пикина (Васько) Татьяна Николаевна