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Крутских Ефим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Крутских Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Крутских) Аксинья Ефимовна

Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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