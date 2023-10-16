Крутских Ефим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крутских) Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Крутских Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Крутских) Аксинья Ефимовна
Мать ребёнка: Крутских лукерья? Евсеевна
Смерть
Неизвестно