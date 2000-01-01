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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Анофрий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Анофрий
Мать:
?
Смерть
1820
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