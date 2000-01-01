Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Анофрий

Мать: ?

Смерть
1820
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