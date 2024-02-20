Губская (Губская) Варвара Кондратьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Губский Кондрат Иванович
Мать: Губская Анна Ефимовна
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Бракосочетание
18.01.1908
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Жена тоже из рода Губских, но рода, где родоначальник Иван Губский (ок.1790г.р.)
Смерть
Неизвестно