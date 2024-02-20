Губская (Губская) Варвара Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубская (Губская) Варвара Кондратьевна

Губская (Губская) Варвара Кондратьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Губский Кондрат Иванович

Мать: Губская Анна Ефимовна

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Бракосочетание
18.01.1908

Муж: Губский Андрей Андреевич

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Жена тоже из рода Губских, но рода, где родоначальник Иван Губский (ок.1790г.р.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close