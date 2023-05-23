Полтавцев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1817
Дочь: Баранов Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1821
Дочь: Адлерберг Екатерина
Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна
Тамбовская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.03.1824
Дочь: Скобелев Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно