Полтавцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавцев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1817

Дочь: Баранов Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.1821

Дочь: Адлерберг Екатерина

Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна

Тамбовская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.03.1824

Дочь: Скобелев Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Полтавцев Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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