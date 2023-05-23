Полтавцев (Пашкова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавцев (Пашкова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1817

Дочь: Баранов Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Полтавцев Николай

Рождение ребёнка
21.08.1821

Дочь: Адлерберг Екатерина

Отец ребёнка: Полтавцев Николай

Тамбовская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.03.1824

Дочь: Скобелев Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Полтавцев Николай

Смерть
1842
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