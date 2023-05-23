Полтавцев (Пашкова) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1817
Дочь: Баранов Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Полтавцев Николай
Рождение ребёнка
21.08.1821
Дочь: Адлерберг Екатерина
Отец ребёнка: Полтавцев Николай
Тамбовская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.03.1824
Дочь: Скобелев Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Полтавцев Николай
Смерть
1842