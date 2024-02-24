Потебняк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потебняк Наталья

Место рождения

кр.Краснодарский, пос.Афипский

Дата рождения

Около 1968

Дата смерти

24.02.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.2024

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