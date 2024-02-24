Потебняк Наталья
Место рождениякр.Краснодарский, пос.Афипский
Дата рожденияОколо 1968
Дата смерти24.02.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.2024