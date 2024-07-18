Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна

Место рождения

Сарадакасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1869 и 1871

Дата смерти

03.01.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарадакасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
08.07.1889

Муж: Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
25.02.1893

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Порфирий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: Иустина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1912

Сын: Ефрем Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Никифорович

Смерть
03.01.1917

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