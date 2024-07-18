Евдокия-Авдотья Демидовна-Диомидовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1869 и 1871
Дата смерти03.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1889
Муж: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
25.02.1893
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1907
Сын: Порфирий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
25.09.1909
Дочь: Иустина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1912
Сын: Ефрем Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Никифорович
Смерть
03.01.1917