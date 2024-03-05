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Дмитрий Савельев

Место рождения

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелий Харитонов

Мать: не указана

Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1833 У кого кто родился 09/11.05.1833 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Михайла Матфеева и законной ево жены Дарьи Саввиной родился сын Димитрий, молитв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дмитраково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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