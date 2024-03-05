Дмитрий Савельев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савелий Харитонов
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1833 У кого кто родился 09/11.05.1833 Девятаго числа той же волости деревни Икорникова у крестьянина Михайла Матфеева и законной ево жены Дарьи Саввиной родился сын Димитрий, молитв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно