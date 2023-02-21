Стасенко Александр Герасимович
Место рожденияРоссийская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, город Гомель
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Стасенко Герасим
Мать: Стасенко Т
Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, город Гомель
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: Стасенко Томара Александровна
Мать ребёнка: Стасенко Ольга Моисеевна
Российская империя, Минской губернии, город Гомель
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кондратович Нонна Алесандровна
Мать ребёнка: Стасенко Ольга Моисеевна
Смерть
Неизвестно