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Стасенко Александр Герасимович

Место рождения

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, город Гомель

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Стасенко Герасим

Мать: Стасенко Т

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, город Гомель
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: Стасенко Томара Александровна

Мать ребёнка: Стасенко Ольга Моисеевна

Российская империя, Минской губернии, город Гомель
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кондратович Нонна Алесандровна

Мать ребёнка: Стасенко Ольга Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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