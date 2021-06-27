Урбан Люцина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрбан Люцина Матвеевна

Урбан Люцина Матвеевна

avatar

Место рождения

Харьков УССР

Дата рождения

17.03.1937

Дата смерти

27.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

Сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937

Отец: Довгополюк Матвей Лукич

Мать: Урбан Мария Люцина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Станислав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорков Виталий Станиславович

Отец ребёнка: Топорков Станислав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркрва Татьяна Станиславовна

Отец ребёнка: Топорков Станислав Васильевич

Смерть
27.06.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.