Урбан Люцина Матвеевна
Место рожденияХарьков УССР
Дата рождения17.03.1937
Дата смерти27.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937
Отец: Довгополюк Матвей Лукич
Мать: Урбан Мария Люцина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топорков Виталий Станиславович
Отец ребёнка: Топорков Станислав Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркрва Татьяна Станиславовна
Отец ребёнка: Топорков Станислав Васильевич
Смерть
27.06.2021