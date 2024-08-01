Нехорошева Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Нехорошева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нехорошева) Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Нехорошев Ермолай Михайлович
Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно