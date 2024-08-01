Нехорошева Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Анисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Нехорошева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нехорошева) Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Нехорошев Ермолай Михайлович

Отец ребёнка: Нехорошев Михаил Ильич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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