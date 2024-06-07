Дресвяникова (Корзунина) Агафия Борисовна 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Корзунина) Агафия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Алексей Диевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Дресвянникова) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Дресвяников Алексей Диевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Дресвянникова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Дресвяников Алексей Диевич

Смерть
Неизвестно

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