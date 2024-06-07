Дресвяникова (Корзунина) Агафия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Дресвянникова) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Дресвяников Алексей Диевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Дресвянникова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Дресвяников Алексей Диевич
Смерть
Неизвестно