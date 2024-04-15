Гончаренко Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Гончаренко Яков Семенович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гончаренко Василий Кириллович
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L2-D?i=431&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1836