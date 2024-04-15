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Гончаренко Кирилл Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гончаренко Яков Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гончаренко Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L2-D?i=431&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1836
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