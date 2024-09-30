Райккерус (Халцонен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.1896
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: (Райккерус) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
27.12.1905
Дочь: Райккерус (Райккерус) Ида Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович
Смерть
Неизвестно