Райккерус (Халцонен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Халцонен) Мария Иосифовна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
04.08.1896

Муж: Райккерус Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: (Райккерус) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.12.1905

Дочь: Райккерус (Райккерус) Ида Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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