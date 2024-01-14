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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Дата смерти
Около 1821
Пол
Мужской
Отец
Григорий
Около 1792 г.р.
Мать
Ксения Васильевна
Около 1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Григорий
Мать:
Ксения Васильевна
Смерть
Около 1821
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