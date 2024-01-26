Глунин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глунин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глунин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Глунина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глунин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Глунина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глунина ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Глунина ?

Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: (Глунина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Глунина ?

Смерть
Неизвестно

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