Глунина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глунина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глунин Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Глунин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глунин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Глунин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глунин Андрей

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Глунин Андрей

Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: (Глунина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Глунин Андрей

Смерть
Неизвестно

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