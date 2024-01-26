Глунина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глунин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глунин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глунин Андрей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Глунин Андрей
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: (Глунина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Глунин Андрей
Смерть
Неизвестно