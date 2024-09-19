Крылова (Логинова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Логинова) Анастасия Александровна

Место рождения

Аниково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Логинов Александр

Мать: не указана

Аниково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.10.1903 ст.

Муж: Крылов Ларивонов Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села запасный унтер-офицер Николай Космич Райков и крестьянин Евфимий Герасимович Егоров, по невесте: деревни Оникова крестьянин Косма Васил... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.

Дочь: (Крылова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.08.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Ксения Стефановна Крылова Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.08.1906 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Андрей Николаевич Райков и крестьянская девица ... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1909 ст.

Дочь: Крылова Агрипена Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Ларивонов Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.06.1909 место рождения - с.Рождествино Переславского уезда Владимирской губернии ФИО восприемников - прихода села Будовского дер. Оникова крестьянская девица Татьяна Александровна Л... Показать все
Смерть
1909
Записи о смерти в с.Рождествино нет.

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