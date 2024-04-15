Казаринова Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринова Татьяна Савельевна

Казаринова Татьяна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Казаринов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казаринов Гаврило Петрович

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Казаринов Петр Петрович

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Арина Петровна

Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close