Казаринова Татьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Казаринов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Казаринов Гаврило Петрович
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Арина Петровна
Отец ребёнка: Казаринов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно