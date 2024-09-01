Брант Яков Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брант Яков Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брант) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Брант (Бельчанинова) Александра Данииловна

Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Брант (Бельчанинова) Александра Данииловна

Перечицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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