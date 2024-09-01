Брант Яков Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брант) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Брант (Бельчанинова) Александра Данииловна
Бракосочетание
24.01.1865
Перечицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно