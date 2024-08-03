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Герасименко Степан Григорьевич

Место рождения

Константиновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасименко Григорий Осипович

Мать: не указана

Константиновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасименко) -

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасименко) -

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1966

Сын: Герасименко -

Мать ребёнка: не указана

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