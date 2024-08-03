Герасименко Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасименко Григорий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасименко) -
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасименко) -
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1966
Сын: Герасименко -
Мать ребёнка: не указана