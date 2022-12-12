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Неретена Пелагея Семенова

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Неретен Мирон Андреев

Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Неретен Карп Андреев

Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1836 ст.

Сын: Неретен Артемон Андреев

Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1838

Сын: Неретен Василий Андреев

Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1847 ст.

Сын: Неретен Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретен Андрей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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