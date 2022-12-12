Неретена Пелагея Семенова
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Неретен Карп Андреев
Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
04.09.1836 ст.
Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
02.12.1838
Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
12.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Неретен Андрей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно