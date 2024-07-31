Тимиргалеев Зиганша
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1903
Дата смерти?.10.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1903
Отец: Тимергалеев Тимергали
Мать: Тимергалеева Габидя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Юнусова (Тимергалеев) Минбеян
Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
05.05.1936
Рождение ребёнка
26.05.1939
Дочь: Чумарова (Тимергалеева) Сания
Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима
Смерть
?.10.1986