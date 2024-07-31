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Тимиргалеев Зиганша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1903

Дата смерти

?.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1929 г.р.
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1939 г.р.
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оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1903

Отец: Тимергалеев Тимергали

Мать: Тимергалеева Габидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Юнусова (Тимергалеев) Минбеян

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
05.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Рождение ребёнка
26.05.1939

Дочь: Чумарова (Тимергалеева) Сания

Мать ребёнка: Тимергалеева (Гайнулина) Халима

Смерть
?.10.1986

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