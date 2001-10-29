Халиков Рим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиков Рим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1953

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2001

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