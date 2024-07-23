Лукина Матрёна (Матрона) Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно