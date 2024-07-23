Лукина Матрёна (Матрона) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Матрёна (Матрона) Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лукин Маркел Алексеевич

Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Лукин Алексей Петрович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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