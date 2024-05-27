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Фрол Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрол Наталья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрол Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрол Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1940

Сын: Фрол Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Фрол Наталья Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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