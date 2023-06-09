Тихонова Агафия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Агафия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 или 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Николай Захарович

Рождение ребёнка
10.11.1852

Сын: Тихонов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Тихонов Николай Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1854

Дочь: Максина (Тихонова) Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Тихонов Николай Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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