Момотенко александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Момотенко дмитрий александрович
Мать ребёнка: Момотенко (Ильина) ольга александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.06.2009
Дочь: Момотенко олеся александровна
Мать ребёнка: Момотенко (Ильина) ольга александровна