Момотенко александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момотенко александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Момотенко (Ильина) ольга александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момотенко дмитрий александрович

Мать ребёнка: Момотенко (Ильина) ольга александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.06.2009

Дочь: Момотенко олеся александровна

Мать ребёнка: Момотенко (Ильина) ольга александровна

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