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Гликерия Зотикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.

Отец: Зотик Гаврилов

Мать: (Ширшова) Пелагея Миронова

Деревни Малого Батраса крестьянин Зотик Гаврилов и законная жена его Пелагея Миронова,оба православные
Крещение
09.05.1891 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Даниил Миронов и деревни Батраса крестьянская жена Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно

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