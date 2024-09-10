Гликерия Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.
Отец: Зотик Гаврилов
Деревни Малого Батраса крестьянин Зотик Гаврилов и законная жена его Пелагея Миронова,оба православные
Крещение
09.05.1891 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Даниил Миронов и деревни Батраса крестьянская жена Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно