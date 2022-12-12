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Иванова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Шубино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

06.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894

Отец: Аверкиев Иван

Мать: Евдокия Дмитриевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Иванов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1917 ст.

Сын: Иванов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Восприемник: Сергей Иванович Аверьянов из Шубино
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1924

Сын: Иванов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Антонида Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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