Иванова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1894
Отец: Аверкиев Иван
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1914
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1917 ст.
Сын: Иванов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Восприемник: Сергей Иванович Аверьянов из Шубино
Рождение ребёнка
1922
Сын: Иванов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1924
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Антонида Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно