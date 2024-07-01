Булацель Илья Варлаамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель Илья Варлаамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1778

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Булацель Варлаам Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Булацель Михаил Ильич

Мать ребёнка: Булацель (Булацель) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Павлова (Булацель) Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Булацель (Булацель) Мария Герасимовна

Смерть
После 1778

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