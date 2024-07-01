Булацель Илья Варлаамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Булацель Варлаам Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Булацель (Булацель) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Павлова (Булацель) Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Булацель (Булацель) Мария Герасимовна
Смерть
После 1778